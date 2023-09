Europa nadal płaci Rosji za gaz. Pieniądze idą na wojnę w Ukrainie

Rosyjski LNG płynie do Europy

Gdy zimą zeszłego roku Gazprom zakręcił kurek dla większości państw Unii, to właśnie LNG miał być panaceum na uniknięcie kryzysu energetycznego. Zaczęto go sprowadzać przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych i Kataru. Ale na trzeciej pozycji wśród dostawców znalazła się Rosja. Co prawda, jej udział w imporcie gazu przez Unię Europejską spadł trzykrotnie, do 15 procent. Ponieważ jednak w tym czasie ceny gazu drastycznie wzrosły, dochody Kremla z eksportu do Wspólnoty aż tak mocno nie spadły.

Okazuje się więc, że po Chinach największym odbiorcą rosyjskiego gazu skroplonego jest Belgia, a dalej Hiszpania. Bardzo dużo sprowadza go też Francja. Taki układ w znacznym stopniu bierze się jednak stąd, że chodzi o kraje, które już wcześniej miały porty z instalacjami do odbioru gazu skroplonego. Stamtąd surowiec może być jednak dostarczany całej Europie.

Inaczej niż z ropą czy węglem Bruksela nigdy nie wprowadziła formalnego embarga na import rosyjskiego gazu. Zalecała jedynie, aby kraje członkowskie Unii Europejskiej zmniejszały swoją zależność od niego. I to się raczej nie zmieni. Teresa Ribera, minister ds. energii Hiszpanii, która sprawuje w tym półroczu przewodnictwo w Unii Europejskiej, zapowiedziała w Brukseli, że nie widzi potrzeby ograniczenia importu gazu skroplonego z Rosji.

Pozostaje jednak kwestia kosztów. Z powodu skokowego wzrostu cen energii przestały być konkurencyjne całe gałęzie europejskiego przemysłu – jak niemieckie koncerny chemiczne. Cierpią też konsumenci, co w znacznym stopniu tłumaczy rosnącą popularność ugrupowań antysystemowych, w szczególności skrajnej prawicy – jak Alternatywa dla Niemiec (AfD).