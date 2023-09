Polski komisarz UE nalega na przedłużenie zakazu importu ukraińskich zbóż

Wojciechowski podkreślił, że jest to główny argument za przedłużeniem środków zapobiegawczych.



Morawiecki zapowiada: Polska przedłuży embargo

Premier Mateusz Morawiecki w telewizyjnym orędziu zapowiedział, że Polska po 15 września utrzyma zdecydowane i pełne embargo na ukraińskie zboże.

Polska po 15 września utrzyma zdecydowane i pełne embargo na ukraińskie zboże. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś! Bronimy interesu polskiego rolnika, chronimy Polską wieś! - oznajmił w telewizyjnym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki

- Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś - mówił Morawiecki. - My – w przeciwieństwie do naszych poprzedników – nie wahamy się powiedzieć Brukseli: “stop”. Nie czekamy na zgodę Berlina i brukselskich urzędników, gdy chodzi o obronę polskich interesów, o obronę bezpieczeństwa polskich rodzin i przyszłość polskich rolników.

Morawiecki stwierdził, że Polska, jeden z największych producentów zboża w Europie, nie może pozwolić na to, aby jeden z czołowych sektorów polskiej gospodarki był niszczony przez zaniedbania brukselskich biurokratów.