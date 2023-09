Jędrzej Bielecki: F-16 i ATACMS dla Ukrainy? Pomoc nadchodzi za późno

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 566 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przekonuje, że Rosjanie liczą na to, iż Ukraińcy nie wytrwają w obronie swojego kraju.

Przełomów miało być wiele. Wtedy, gdy Amerykanie i ich europejscy alianci zdecydowali się przekazać Ukraińcom wyrzutnie krótkiego zasięgu HIMARS, zachodnie czołgi Abrams i Leopard czy nowoczesne myśliwce F-16. Linia frontu od wielu miesięcy jednak zasadniczo się nie zmienia. Wiadomość o tym, że Biały Dom jest u progu dostarczenia Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu, ATACMS, i pocisków precyzyjnych uzbrojonych w amunicję kasetową (GMLRS), nie wywołuje już więc szerokiego entuzjazmu. To coraz bardziej informacja dla profesjonalistów.

ATACMS mają zasięg do 300 km. To pozwoliłoby uderzyć z dużą precyzją w drugą linię rosyjskiej obrony, która strzeże dostępu do Krymu. Z kolei pojedynczy pocisk, wyposażony w głowicę kasetową, wystrzeliwuje na wszystkie strony ponad 400 ładunków. Teoretycznie może to spowodować tak straszliwą masakrę, że wiele krajów zakazuje użycia i produkcji amunicji kasetowej.

Rosjanie wykorzystali kilkanaście miesięcy zwlekania przez Joe Bidena

Jednak Rosjanie są na to przygotowani. Znakomicie wykorzystali kilkanaście miesięcy, kiedy Joe Biden, w obawie przed „eskalacją” konfliktu i użyciem przez Władimira Putina taktycznej broni jądrowej, zwlekał z dostarczeniem uzbrojenia, o jakie prosili Ukraińcy. Powstały umocnienia, jakich świat nie widział a rosyjskie dowództwo, wyciągając wnioski z porażki ofensywy zimą i wiosną zeszłego roku, zmieniło taktykę obrony.