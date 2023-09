04:37 Wołodymyr Zełenski informuje o postępach ukraińskiej kontrofensywy

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówiąc o sytuacji na froncie stwierdził, że w ciągu ostatnich siedmiu dni Ukraińcy posunęli się naprzód. - Jest ruch na kierunku tawryjskim (froncie południowym - red.). Jest ruch na kierunku bachmuckim - mówił Zełenski. Prezydent Ukrainy dodał, że w rejonie Kupiańska i Łymanu oraz Awdijiwki i Marijinki Ukraińcy "utrzymują pozycje". - Każdego tygodnia nasi wojownicy utrzymują inicjatywę w rękach Ukrainy - dodał Zełenski.



04:34 W nocy na części Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że obwody dniepropietrowski, kirowogradzki, mikołajowski, zaporoski i doniecki są zagrożone atakiem dronów-kamikadze. Dwie grupy takich dronów miały zostać wysłane przeciwko celom w rejonie Krzywego Rogu. W stronę Krzywego Rogu Rosjanie wystrzelili też pociski manewrujące.



04:31 W okupowanych częściach Ukrainy dzieci, bez rosyjskiego paszportu, nie mogą uczęszczać do szkół sportowych

Informacje takie podaje Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy poświęcony sytuacji na okupowanych częściach Ukrainy. Z jego informacji wynika, że nastolatkowie, którzy skończyli 14 lat, muszą posiadać rosyjski paszport, aby uczęszczać do szkół sportowych, co ma być elementem presji na mieszkańców, by przyjmowali rosyjskie obywatelstwo.



04:28 Gubernator obwodu moskiewskiego ponownie wybrany na to stanowisko

Andriej Worobiow wygrał wybory na gubernatora Moskwy - informuje Interfax. Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej, po przeliczeniu 92,84 proc. głosów oddanych w wyborach podała, że Worobiow uzyskał 83,71 proc. głosów. Drugie miejsce zdobył kandydat Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, wiceprzewodniczący moskiewskiej Dumy, Aleksandr Naumow, na którego zagłosowało 6,27 proc. wyborców.



04:27 Władimir Putin jedzie do Władywostoku

We Władywostoku rosyjski prezydent weźmie udział w VIII Wschodnim Forum Ekonomicznym. Amerykański wywiad podawał wcześniej, że we Władywostoku może też dojść do spotkania Putina z przywódcą Korei Północnej, Kim Dzong Unem.



04:24 W nocy, nad obwodem biełgorodzkim, strącone zostały dwa ukraińskie drony

Informacje takie przekazuje Ministerstwo Obrony Rosji. Drony zostały strącone przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Do ich zestrzelenia doszło ok. 1:20 czasu moskiewskiego.