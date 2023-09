Oficjalnie: Kim Dzong Un przyjedzie do Rosji "w najbliższych dniach"

W ubiegłym tygodniu źródła w USA podawały, że Kim i Putin spotkają się we Władywostoku, gdzie prezydent Rosji przebywa od 11 do 13 września na VIII Wschodnim Forum Ekonomicznym.

Wizyta Kim Dzong Una w Rosji to jego pierwszy zagraniczny wyjazd od czterech lat - w 2019 roku przywódca Korei Północnej odwiedził właśnie Rosję. Również wtedy udał się do niej pociągiem pancernym.

O czym Kim Dzong Un będzie rozmawiał z Władimirem Putinem?

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, pytany wcześniej o doniesienia amerykańskich mediów, według których Kim Dzong Un jeszcze we wrześniu przyjedzie do Rosji, gdzie spotka się z Władimirem Putinem (prawdopodobnie we Władywostoku), by rozmawiać o dostawach północnokoreańskiej broni do Rosji, stwierdził, że "nie ma nic do powiedzenia" w tej sprawie.

O tym, że Kim Dzong Un przyjedzie do Rosji negocjować z Putinem w sprawie dostaw północnokoreańskiego uzbrojenia, m.in. amunicji, informowali w ubiegłym tygodniu Amerykanie. Spekulacje o tym, że Korea Północna może dozbrajać Rosję pojawiały się już w 2022 roku.

W listopadzie 2022 roku przedstawiciel resortu obrony Korei Północnej zapewniał, że Pjongjang nie zawarł żadnych umów na dostawy uzbrojenia dla Rosji i "nie ma planów, by zrobić to w przyszłości".

Jednak w lipcu z wizytą w Pjongjangu przebywał minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu, który brał udział m.in. w wystawie uzbrojenia, w tym pocisków balistycznych. 5 września Szojgu mówił, że Rosja i Korea Północna omawiają organizację wspólnych ćwiczeń wojskowych. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Rosja proponowała Korei Północnej trójstronne (z udziałem Chin) ćwiczenia marynarki wojennej.