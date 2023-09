- Po tym jak nasze wezwania do negocjacji zarówno do społeczności Zachodu, jak i do Ukrainy, pozostawały bez odpowiedzi, były odrzucane, zaczęła się specjalna operacja wojskowa. Jeśli, oprócz metod wojskowych rozwiązywania naszych problemów, pojawią się przesłanki do wznowienia negocjacji (z Ukrainą) te negocjacje się rozpoczną. Teraz nie ma takich przesłanek - podsumował Pieskow.



Rosja przed rozpoczęciem niesprowokowanej agresji na Ukrainę, żądała od Zachodu gwarancji, że Ukraina nigdy nie zostanie częścią NATO, a także chciała m.in., aby siły NATO nie były rozmieszczane w krajach, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 roku, a więc m.in. w Polsce.



Rzecznik Kremla stwierdził jednocześnie, że obecnie nie ma otwartych kanałów dialogu Rosji z Zachodem, a taki dialog jest "bezużyteczny".



- Nikt tam nie jest gotów przyjmować żadnych argumentów. Brakuje przywódców, którzy są gotowi wystąpić z systemu dowodzenia stworzonego przez NATO - przekonywał Pieskow.



- Ale z czasem wszystko się zmieni. Wierzymy, że pojawią się warunki do wznowienia dialogu - dodał podkreślając, że w Europie "są siły, które zachowują polityczną trzeźwość", ale "niestety, jest ich niewiele".