Nowy kierunek kontrofensywy? Rosjanie: Ukraińcy przerzucają ciężki sprzęt w rejon Doniecka

- Nie wesprzemy ani władzy PiS-u, ani Platformy. Chcemy zmiany politycznej. Jarosław Kaczyński nie zasługuje na to, żeby jego władzę przedłużyć, Donald Tusk nie zasługuje na to, żeby powrócić do władzy - zadeklarował współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak.