W ćwiczeniach weźmie udział także Szwecja, mimo że jej wniosku o przystąpienie do NATO nie ratyfikowały jeszcze Turcja i Węgry. Zwiększy to liczbę państw uczestniczących w Steadfast Defender do 32.



Czytaj więcej Biznes Apacze popilnują NATO i Białowieży Polska ma zgodę Waszyngtonu na zakup 96 legendarnych uderzeniowych śmigłowców, które wraz z pakietem technicznym i zapasem uzbrojenia są warte nawet 12 mld dolarów.

Sojusz wzmacnia wschodnią flankę

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w czerwcu ubiegłego roku, że sojusz zwiększy liczbę swoich sił wysokiej gotowości z 40 000 do „znacznie ponad 300 000”. Stanowi część historycznej zmiany mającej na celu przesunięcie sojuszu w stronę ciężkich zdolności wojskowych, w przeciwieństwie do lekkich i mobilnych sił rozmieszczonych na Bałkanach i w Afganistanie.

W następstwie tego oświadczenia przywódcy NATO zgodzili się na lipcowym szczycie w stolicy Litwy, Wilnie, na nowe regionalne plany obronne i utworzenie tzw. Sojuszniczych Sił Reagowania, czyli wielonarodowych sił zdolnych szybko reagować na zagrożenia.

Kraje bałtyckie szczególnie naciskały na NATO w kwestii wzmocnienia wschodniej flanki, w związku z gromadzeniem się wojsk na białoruskiej granicy i zapowiedziami Putina o przetransportowaniu broni nuklearnej na Białoruś, choć jej obecność nie została dotąd potwierdzona.

Ćwiczenia są również postrzegane jako kluczowy element pokazania Moskwie, że sojusz jest gotowy do walki, twierdzą urzędnicy NATO.