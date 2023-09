Obiecał, że Putin nie będzie aresztowany. Prezydent Brazylii wycofuje się z obietnicy

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 565 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraińcy, w ciągu ostatniego tygodnia, osiągnęli postępy w swojej kontrofensywie.

Prezydent Brazylii, który od początku objęcia urzędu w styczniu tego roku prowadzi kampanię na rzecz pokojowych negocjacji między Rosją i Ukrainą, i nie zajmuje krytycznego stanowiska wobec Rosji, zapewnił w niedzielę, że jeśli Władimir Putin zdecyduje się na osobisty udział w przyszłorocznym szczycie G20, "na pewno" nie zostanie aresztowany.



Na Putinie ciąży nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, który oskarża prezydenta Rosji o uprowadzenie tysięcy ukraińskich dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy. Tym samym każde państwo, które ratyfikowało Statut Rzymski ustanawiający MTK, jest zobowiązane do aresztowania Putina, jeśli znajdzie się on na terytorium tego państwa.



- Mogę powiedzieć, że jeśli będę prezydentem Brazylii, a on przyjedzie do Brazylii, nie ma możliwości, by został aresztowany - powiedział Lula da Silva.