Jak dowiedział się „Kommiersant", pracownicy Departamentu Kontrwywiadu Wojskowego (DVKR) FSB i dochodzenia wojskowego Komitetu Śledczego zatrzymali szefa służby recyklingu Głównej Dyrekcji Pancernej (GABTU) Ministerstwa Obrony Rosji Ilję Timofiejewa.

Jak dowiedział się „Kommiersant”, pracownicy Departamentu Kontrwywiadu Wojskowego (DVKR) FSB i dochodzenia wojskowego Komitetu Śledczego zatrzymali szefa służby recyklingu Głównej Dyrekcji Pancernej (GABTU) Ministerstwa Obrony Rosji Ilję Timofiejewa.

Według śledczych pułkownik Timofiejew otrzymywał łapówki od biznesmenów zajmujących się demilitaryzacją sprzętu wojskowego, w tym w celu wykorzystania go jako pomników.

Ilja Timofiejew nie przyznał się do winy, ale sąd na wniosek śledczych umieścił go w areszcie], uznając, że w przeciwnym razie podejrzany będzie mógł uciec z Rosji do Europy przez Białoruś.

Według źródeł Kommersanta Timofiejew przyjmował łapówki od spółki zajmującej się między innymi demilitaryzacją czołgów i bojowych wozów piechoty, które miały stanąć jako pomniki w różnych regionach Rosji. Jak wynika ze śledztwa, działo się to od kwietnia 2021 r. do lutego 2022 r., kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie.