Rosjanie zorganizowali pseudowybory na okupowanej Ukrainie pod lufami karabinów

- W kilku miejscowościach okupanci urządzili „lokale wyborcze”, przywożą tam ludzi by głosowali, ale obecnie te „lokale” świecą pustkami – relacjonował w rozmowie z Hromadske Radio chersoński dziennikarz, Mychajło Batrak. Batrak opowiadał o sytuacji w leżącym przy Morzu Czarnym rejonie skadowskim, na południu obwodu chersońskiego. Raz na jakiś czas podjeżdżać miały tam autobusy, z których pasażerowie ustawiali się pozując do kamer propagandowych mediów przy lokalach.

Nawet na plażach szukają ludzi, by namówić ich do „głosowania” Petro Andriuszczenko, doradca ukraińskiego mera Mariupola

Partyzanci i hakerzy zakłócali pseudowybory na okupowanej Ukrainie

Ukraińscy partyzanci wysadzili w powietrze samochód rosyjskich wojskowych, którzy mieli chronić członków komisji w Nowej Kachowce. Nad Donieckiem ukraińskie siły rozrzuciły ulotki, w których apelowały do mieszkańców okupowanego od 2014 roku miasta, by ignorowali rosyjskie pseudowybory. Ukraińscy hakerzy wdarli się zaś do systemu rządowej rosyjskiej telewizji nadającej w okupowanym Krymie i włączyli patriotyczne nagranie.

Rosjanom nie zgadzają się liczby. Szef Centralnego Komitetu Wykonawczego Jednej Rosji, Aleksander Sidiakin, pochwalił się, że na „nowych terytoriach” jego partia zdobyła 2,7 mln, co przekłada się na 75-80 proc. poparcia, w zależności od okupowanego regionu. Mniej więcej tyle, jak twierdzą okupacyjne władze, wyniosła też frekwencja. A to oznacza, że mieszka tam nieco ponad 3 mln „uprawnionych do głosowania”. Anektując te terytoria jesienią ubiegłego roku rządowa „Rosyjska Gazeta” informowała o 6,2 mln mieszkających tam ludzi. Zakładając, że jakaś część „nieuprawnionych do głosowania” to dzieci, gdzie Kremlowi wyparowała reszta?

- Nawet na plażach szukają ludzi, by namówić ich do „głosowania”. (...) Przywieźli około 300 tys. „kart do głosowania” do miasta, gdzie mieszka około 80 tys. umownych wyborców - mówił w ukraińskich mediach Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola, w ponad 90 proc. zniszczonego przez Rosjan wiosną 2022 roku.