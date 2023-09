"Instytut Polityki Gospodarczej Jegora Gajdara ustalił, że rosyjski deficyt jeśli chodzi o pracowników osiągnął poziom 42 proc. w lipcu 2023 roku, o 7 proc. więcej niż w kwietniu 2023 roku" - czytamy w raporcie.



Z Rosji wyjechało 100 tysięcy pracowników branży IT

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii odnotowuje też, że rosyjska branża informatyczna podjęła kroki, które mają uchronić ją przed brakiem rąk do pracy. Resort przypomina, że w 2022 roku z Rosji wyjechało ok. 100 tysięcy pracowników branży IT, co stanowi ok. 10 proc. siły roboczej na rynku IT w Rosji.



4 września 2023 roku prezydent Putin podpisał dekret poszerzający wyłączenie osób z wykształceniem informatycznym z poboru - przypomina resort obrony Wielkiej Brytanii.



Ministerstwo ocenia, że mobilizacja i pobór pogorszyły sytuację jeśli chodzi o rynek pracy w Rosji i dostępność pracowników, w związku z czym, przed wyborami prezydenckimi z 2024 roku, władze w Moskwie będą raczej starać się uniknąć mobilizacji.