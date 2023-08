05:01 Rosja twierdzi, że Ukraina próbowała ją w nocy zaatakować z użyciem 42 dronów

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że Ukraińcy podjęli w nocy próbę zaatakowania Rosji z użyciem 42 dronów, które miały jednak zostać strącone przez rosyjską obronę powietrzną, a także za pomocą środków do walki radioelektronicznej. Z wpisu resortu obrony Rosji wynika, że drony zostały strącone nad Krymem.



04:33 Gen. Walerij Załużny uważa, że ukraińska armia jest bliska przełamania na froncie

O tym, że głównodowodzący armią ukraińską przekonuje Amerykanów, że ukraińska armia jest bliska przełamania na froncie pisze "Wall Street Journal". - Nie rozumiecie natury tego konfliktu. To nie jest operacja przeciw powstańcom. To jest Kursk - miał powiedzieć ukraiński generał, nawiązując do największej pancernej bitwy II wojny światowej.



04:31 Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem Joe Bidenem

Zełenski w rozmowie telefonicznej podziękował Bidenowi za życzenia przekazane z okazji Dnia Niepodległości. Prezydent Ukrainy podkreślił, że USA są liderem w globalnym poparciu dla Ukrainy.



04:29 Wieczorem w czwartek pojawiły się doniesienia o eksplozjach w obwodzie tulskim w Rosji

04:27 W nocy ogłoszono alarm powietrzny dla kilku obwodów Ukrainy

Alarm ogłoszono w obwodzie dniepropietrowskim, mikołajowskim, kirowohradzkim, odeskim i chersońskim.



04:25 Rosjanie twierdzą, że zestrzelili ukraiński pocisk nad obwodem kałuskim

Zestrzelony pocisk miał być zmodyfikowaną rakietą do zestawu przeciwlotniczego S-200 - podaje rosyjskie Ministerstwo Obrony. Pocisk strąciła rosyjska obrona powietrzna.

04:22 Rosjanie zniszczyli kilka dronów nad Morzem Czarnym, w pobliżu Sewastopola

O zniszczeniu dronów w pobliżu Sewastopola na okupowanym Krymie poinformował szef władz okupacyjnych tego miasta, Michaił Razwożajew. Razwożajew dodał, że obecnie "w mieście jest spokojnie".

04:21 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: