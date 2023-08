Przesuwanie przez Rosjan sił osłabia niektóre odcinki frontu, stwarzając Ukraińcom okazję do ataków na nowych kierunkach zauważa ISW. Think tank przekonuje też, że decyzja Ukrainy, by atakować na kilku osiach jest słuszna, ponieważ Rosjanie nie mogą przerzucić wszystkich dostępnych rezerw na jeden kierunek, a ich dowódcy muszą decydować, który kierunek natarcia stwarza najpoważniejsze zagrożenie.



25 sierpnia rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał dane o stratach Rosji: od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 259 630 żołnierzy, 4 378 czołgów, 8 521 pojazdów opancerzonych, 5 361 zestawów artyleryjskich, 724 wyrzutnie rakiet, 495 zestawów przeciwlotniczych, 315 samolotów, 316 śmigłowców, 4 356 bezzałogowych statków powietrznych, 1 409 pocisków manewrujących, 18 jednostek nawodnych, 7 790 pojazdów (w tym cystern), 802 jednostki sprzętu specjalnego.

Tylko w ciągu doby Rosjanie stracili na Ukrainie ok. 470 żołnierzy, trzy czołgi, 10 pojazdów opancerzonych i 28 zestawów rakietowych.