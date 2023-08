Producenci Marlboro i Camela wpisani na "listę hańby" sponsorów rosyjskiej wojny

Według sprawozdań finansowych rosyjskiego oddziału Philip Morris przychody firmy w pierwszym roku rosyjskiej agresji na Ukrainę wzrosły o 8 proc. do 140,3 miliarda rubli. Zysk netto podskoczył w 2022 r o 45 proc. r/r do 48,2 miliarda rubli. Ma to związek z wycofaniem się konkurencji i sankcjami Zachodu.

W związku z tym do budżetu rosyjskiego agresora Amerykanie zapłacili podatek dochodowy w wysokości ponad 136 mln dolarów.



NAPC przypomina, że ​​na początku wojny Philip Morris ogłosił zamiar sprzedaży swojego rosyjskiego biznesu. Na słowach się skończyło. Rosnące zyski okazały się ważniejsze niż publiczne deklaracje i etyka biznesowa.