Rząd ostro o zbożu z Ukrainy: na rynek Polski nie wjedzie

Kraje chcą także – by Unia Europejska dopłacała do transportu ukraińskiego zboża (chodzi o dopłaty do tranzytu). O tym rozwiązaniu miał zdaniem ministra wspominać Janusz Wojciechowski, komisarz rolnictwa. - Ma być dopłata do tranzytu, uważamy, że to słuszny kierunek, jedno z narzędzi, które będzie tworzyć korytarz solidarnościowy – mówił Telus. Dopłaty mają być progresywne, zależnie od kierunku dostawy.

Minister informował też, że przewożone z Ukrainy przez Polskę zboże jest plombowane i konwojowane. To spora rozbieżność, ponieważ "Rzeczpospolita" już w lipcu publikowała informacje z ministerstwa finansów, że z konwojów już dawno zrezygnowano.



Robert Telus chwalił się też informacjami dot. wywozu zboża. Od stycznia do sierpnia z Polski wywieziono ok. 10 mln ton zboża, a od początku urzędowania ministra Telusa – ok. 6 mln ton, w tym czasie wjechało do kraju ok. 1,3 mln ton.