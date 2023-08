Łukaszenko nie wierzy w udział Putina w śmierci Prigożyna. "Zbyt brudna robota"

Łukaszenko ostrzegał Prigożyna

Dyktator stwierdził, że ostrzegł szefów Prigożyna i Dmitrija Utkina, (który także najprawdopodobniej był na pokładzie samolotu, który spadł w obwodzie twerskim), aby zachowali czujność w obliczu możliwych zagrożeń dla ich życia.

Bliski sojusznik Putina powiedział, że dwa miesiące temu, gdy najemnicy szli na na Moskwę, powiedział Prigożynowi, że umrze. - Do diabła z tym, to umrę - miał odpowiedzieć Prigozyn.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Władimir Putin przekazał "szczere kondolencje" rodzinom ofiar katastrofy Embraera Prezydent Rosji Władimir Putin po raz pierwszy od czasu katastrofy lotniczej wypowiedział się na temat Jewgienija Prigożyna, nazywając szefa Grupy Wagnera „człowiekiem trudnego losu”.

Według oficjalnej wersji Prigożin przerwał marsz na Moskwę po rozmowie z Łukaszenką i ustaleniu, że nikt nie będzie karany za udział w buncie, a najemnicy zostaną przesiedleni na Białoruś.

Według doniesień mediów wagnerowcy zaczęli przybywać na Białoruś w połowie lipca. 19 lipca, prawie miesiąc po buncie. Na telegramowym kanale powiązanym z PKW Wagner pojawiło się wideo, w którym Prigożyn rzekomo w siedzibie wagnerowców na Białorusi namawia bojowników do „zachowania się” w stosunku do lokalnych mieszkańców, a także do wyszkolenia armii białoruskiej, aby stała się „drugą armią na świecie”.

Wagnerowcy zostaną na Białorusi?

W piątek Łukaszenka obiecał, że bez względu na wszystko wagnerowcy pozostaną na Białorusi.