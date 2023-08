04:34 Zełenski dziękuje USA za gotowość do szkolenia ukraińskich pilotów z obsługi F-16

- Rozmawiałem z prezydentem USA (Joe) Bidenem. To była dobra rozmowa. Podziękowałem mu za życzenia z okazji Święta Niepodległości. Rozmawialiśmy jak dalej wzmacniać naszą wolność. I zawarliśmy ważne porozumienie. Ameryka dołączy do szkolenia (ukraińskich) pilotów i inżynierów na F-16. Dziękuję! - powiedział Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu.



04:33 W nocy ogłoszono alarm powietrzny w części obwodów Ukrainy

Za zagrożone atakiem rakietowym uznane zostały obwody połtawski, charkowski, dniepropietrowski i zaporoski oraz doniecki.



04:28 Minister obrony Ukrainy: Śmierć Prigożyna pokazała, że Putinowi nie można ufać

Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy w rozmowie z "Die Welt" stwierdził, że "śmierć Prigożyna osłabiła Putina". - Ponieważ pokazało to światu: jeśli Putin zawiera z kimś porozumienie, a potem je łamie, to znaczy, że nie można mu już ufać - wyjaśnił. - Tak zachowują się gangsterzy, a władze na Kremlu zachowują się jak gangsterzy, jak kryminaliści - dodał. Reznikow nawiązywał do porozumienia wynegocjowanego przez Aleksandra Łukaszenkę, które zakończyło jednodniowy pucz Grupy Wagnera. Elementem porozumienia miały być gwarancje bezpieczeństwa dla Prigożyna.



04:24 Na forum RB ONZ Rosja oskarżyła USA o "przyczynianie się do eskalacji w Azji północno-wschodniej"

W czasie posiedzenia RB ONZ, poświęconego sytuacji w Korei Północnej, stały przedstawiciel Rosji przy Radzie Bezpieczeństwa, Wasilij Nebenzia, oskarżył USA o "przyczynianie się do eskalacji w Azji północno-wschodniej" poprzez wywieranie presji na Pjongjang. Tymczasem, jak mówił, to "lekkomyślne, eskalujące działania Waszyngtonu i jego sojuszników w regionie są prawdziwym źródłem gróźb dla pokoju międzynarodowego i bezpieczeństwa". Nebenzia wskazał, że sojusznikami, o któych mowa, są Japonia i Korea Południowa.



04:21 O zniszczeniu drona lecącego w stronę Moskwy informuje też resort obrony Rosji

Z jego komunikatu wynika, że ok. 3 czasu moskiewskiego "udaremniono podjętą przez reżim kijowski próbę przeprowadzenia ataku terrorystycznego z użyciem drona". "Bezzałogowy statek powietrzny został zniszczony nad terenem rejonu istrińskiego obwodu moskiewskiego przez środki obrony powietrznej" - podał resort.



04:18 W nocy rosyjska obrona powietrzna strąciła drona na podejściu do Moskwy

Dron lecący w stronę Moskwy został zniszczony przez obronę powietrzną nad rejonem istrińskim w obwodzie moskiewskim - poinformował na swoim kanale w serwisie Telegram mer Moskwy, Siergiej Sobianin. Sobianin napisał o "zniszczeniu drona na podejściu do Moskwy". "Nie ma poszkodowanych ani zniszczeń" - podkreślił.



