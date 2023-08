Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy zapowiada więcej ataków dronów na Rosję

Do najpoważniejszego, w ostatnim czasie, incydentu z udziałem drona doszło w Moskwie 18 sierpnia - wówczas dron spadł w rejonie hali Expocentre (miał zostać zestrzelony), uszkadzając jeden ze znajdujących się tam budynków. Expocentre znajduje się w biznesowej dzielnicy w stolicy Rosji.

Z kolei 25 sierpnia aż 42 drony miały atakować cele na Krymie. Drony zestrzeliwane są też nad obwodem biełgorodzkim i briańskim.

Ukraina otrzymuje informacje o podrywaniu się w głębi Rosji rosyjskich MiG-ów, które mogą atakować cele na Ukrainie, od swoich partnerów

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy: Ataki dronów będą się zdarzać coraz częściej

- Rosja ma to, co powinna była otrzymać - alarmy powietrzne. Oczywiście to dopiero początek. Sądzę, że Siły Obronne (Ukrainy) będą mieć więcej środków, by czynić Rosję bardziej i bardziej niespokojną i niebezpieczną, by doświadczała tego samego, czego doświadczają nasi obywatele - powiedział Ihnat na antenie ukraińskiej telewizji.

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy dodał, że Rosjanie "muszą zapłacić cenę za swoją agresję".