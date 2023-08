Johnson pisze też, że zwycięstwo Putina na Ukrainie byłoby "moralną abominacją - porażką wolnego, niepodległego, demokratycznego i w pełni niewinnego państwa, które zostałoby ukarane przez Putina właśnie dlatego, że wybrało wolność i demokrację".



Były brytyjski premier napisał też, że śmierć Prigożyna dowodzi, iż z Putinem nie można negocjować żadnego kompromisu w sprawie Ukrainy, ani naciskać Ukrainę, by to zrobiła. "Prigożyn myślał, że ma gwarancje (...) Zobaczcie co mu się stało. Jest tylko jedna droga naprzód - porażka Putina, zwycięstwo Ukrainy, tak szybko jak to możliwe" - podsumował.