Witalij Kliczko: bronimy swojej ojczyzny, bronimy Europy

Witalij Kliczko gości w Polsce na zaproszenie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Mer ukraińskiej stolicy wziął udział w spotkaniu z uczestnikami Campus Polska przyszłości, a wieczorem był gościem "Faktów po Faktach".

Reklama

- Wspaniale być w Polsce, wspaniale, że mogę być gościem Campusu Polska, że mam szansę porozmawiać tutaj ze studentami i powiedzieć: dziękuję wam wszystkim w Polsce za wsparcie naszej ojczyzny - powiedział Kliczko w TVN24. - Solidarność z Ukrainą i jedność wobec Ukrainy to kluczowa kwestia dla pokoju i wolności w Europie. Mamy poczucie, że nie jesteśmy sami - dodał.

Czytaj więcej Polityka Witalij Kliczko na Campus Polska: Razem jesteśmy silniejsi W sobotę z uczestnikami 3. edycji Campus Polska Przyszłości spotkał się mer Kijowa Witalij Kliczko. Spotkanie prowadził prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a Kliczko w jego trakcie wielokrotnie dziękował za wsparcie Ukrainie.

Mer Kijowa zaznaczył, że to bardzo ważne, by pielęgnować kontakty osobiste, by rozmawiać z ludźmi z całej Europy. - Jedność w sprawie Ukrainy ma niezmiennie wielkie znaczenie. Także dla naszych partnerów, dla naszych obywateli. To bardzo ważne, że tutaj jestem - mówił Kliczko.

Kliczko: potrzebujemy pomocy, by obronić naszą ojczyznę. Potrzebujemy broni

- Bronimy naszej ojczyzny i potrzebujemy broni, dlatego bardzo wam dziękuję za całe to wsparcie. Proszę, nie zapominajcie, że my bronimy nie tylko naszej ojczyzny, my bronimy także Europy, ponieważ Putin uda się tak daleko, jak tylko będzie mógł. Dlatego właśnie bronimy każdego z was - powiedział mer Kijowa.