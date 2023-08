04:32 Zełenski: F-16 podniosą ukraińskie lotnictwo wojskowe na nowy poziom

- W tym roku Ukraina musi wykonać wszystko co jest niezbędne, aby F-16 pojawiły się na naszym niebie. To będzie nowy poziom ukraińskiego lotnictwa wojskowego. I to przybliży powrót cywilnego lotnictwa na ukraińskie niebo, ponieważ przybliży to zwycięstwo i da Ukrainie więcej bezpieczeństwa - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:30 W środę wieczorem Rosjanie ostrzelali Chersoń. Ranna została jedna osoba

W wyniku ostrzelania jednego z przedsiębiorstw w Chersoniu ranny został 34-letni mężczyzna - podaje chersońska obwodowa administracja wojskowa. Ranny trafił do szpitala - jego stan określa się jako umiarkowany.



04:27 W ciągu doby obwód sumski został ostrzelany 28 razy

Informacje takie podaje sumska obwodowa administracja wojskowa.



04:24 W nocy na niemal całej Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny

Alarm był spowodowany poderwaniem przez Rosję bombowców Tu-95 w rejonie Morza Kaspijskiego. Bombowce miały wystrzelić w stronę Ukrainy rakiet Ch-101/555/55.

04:22 W sobotę wieczorem rosyjska obrona powietrzna strąciła drona nad obwodem briańskim

Ok. 21:45 czasu moskiewskiego rosyjska obrona powietrzna strąciła drona nad obwodem briańskim - informuje Ministerstwo Obrony Rosji.



