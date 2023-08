Swiatosław Gnizdowskij, ukraiński szef think tanku, który przeprowadził badanie twierdzi, że 2 proc. zwolenników Putina uważających, że stoi on za śmiercią Prigożyna, to niski odsetek. - Nie odważają się oni myśleć, że Putin mógł to zrobić, ponieważ całkowicie zniszczyłoby to ich obraz rzeczywistości - ocenia.