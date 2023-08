Korupcja na Ukrainie może być karana jak zdrada. Propozycja Zełenskiego

W tym miesiącu po ogólnokrajowym audycie Zełenski w związku z podejrzeniami o korupcję zwolnił wszystkich szefów regionalnych wojskowych centrów rekrutacyjnych.

Korupcja na Ukrainie. Wicepremier: Albo my, albo oni

Według ostatniego Indeksu Percepcji Korupcji autorstwa Transparency International, Ukraina zajmuje 116 miejsce na 180 państw. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk w niedzielę w mediach społecznościowych również odniosła się do sprawy walki z korupcją. "Szybko zbliżamy się do momentu, w którym będziemy albo my, albo oni" - napisała, odnosząc się do walki z osobami uwikłanymi w korupcję.

Zdaniem wiceszefowej rządu Ukrainy, przetrwanie ukraińskiego państwa zaczyna zależeć od zdolności Ukraińców do "faktycznego zniszczenia skorumpowanych urzędników jako grupy społecznej". Wereszczuk zastrzegłą, że ma na myśli zniszczenie "prawne, polityczne i gospodarcze", natomiast "realnie" i "już teraz".