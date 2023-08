Po śmierci Jewgienija Prigożyna. Co dalej z wagnerowcami na Białorusi?

Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko chciałby zatrzymać część bojowników i zintegrować ich ze swoimi strukturami władzy, mówi Friedman. – Wystarczyłoby mu pieniędzy na maksymalnie 3000 bojowników, ale to Moskwa ma ostatnie słowo.

Całkowite wycofanie wojsk Wagnera z Białorusi nie leżałoby w interesie Rosji. Doprowadziłoby to do deeskalacji na granicy z Polską i Litwą, gdzie stacjonują najemnicy Wagnera i są tam postrzegani jako zagrożenie. Friedman uważa jednak, że duża część żołnierzy Wagnera zostanie wysłana do Rosji lub Afryki.

Aleksandr Łukaszenko i Władimir Putin już nie potrzebują Grupy Wagnera?

Aleksander Klaskowski, analityk niezależnego białoruskiego projektu medialnego „Posirk”, widzi sytuację inaczej. Łukaszenko nie jest zainteresowany oddziałami Wagnera na Białorusi. Najemnicy są bez przywódcy, a los grupy jako silnej jednostki bojowej z ambicjami politycznymi jest wątpliwy. Zarówno prezydent Rosji Władimir Putin, jak i Łukaszenko są zainteresowani utrzymaniem Wagnera na jak najniższym poziomie.

Również dlatego, że UE i NATO mogą zamknąć granicę z Białorusią. Fakt, że stosunki z sąsiednimi krajami europejskimi uległy dramatycznemu pogorszeniu, jest „niekorzystny” dla Łukaszenki, mówi Klaskowski. Dlatego będzie on próbował pozbyć się wagnerowców.

Grupa Wagnera będzie prowokować UE?

– Wojska Wagnera nie czeka nic dobrego – mówi Walerij Zachaszczyk, zwolennik żyjącej na emigracji białoruskiej opozycjonistki i byłej kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej. On również uważa, że część najemników może pozostać na Białorusi. – Ponieważ Rosja jest zainteresowana prowokacjami na granicy UE i aktami sabotażu w Ukrainie – wyjaśnia. Kwestia finansowania jest przy tym prawdopodobnie najważniejsza.