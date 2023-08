Rosja oficjalnie potwierdza: Jewgienij Prigożyn nie żyje

Katastrofa samolotu Jewgienija Prigożyna: Zestrzelony czy wysadzony w powietrze?

Jewgienij Prigożyn i Dmitrij "Wagner" Utkin, dowódca Grupy Wagnera, zginęli w katastrofie samolotu Embraer należącego do Prigożyna, który rozbił się 23 sierpnia w obwodzie twerskim.

Na pokładzie samolotu miało znajdować się siedmiu pasażerów i trzech członków załogi - wszyscy zginęli. Oprócz Prigożyna i Utkina samolotem mieli lecieć Siergiej Propustin, Jewgienij Makarian, Aleksandr Totmin, Walery Czekałow i Nikołaj Matiusiejew.

Źródła związane z Grupą Wagnera podawały po katastrofie, że samolot Prigożyna miał zostać zestrzelony przez obronę powietrzną - w maszynę miały trafić dwa pociski z zestawu S-300.

Rosyjscy śledczy badają natomiast hipotezę zgodnie z którą ładunek wybuchowy został umieszczony w samolocie Prigożyna w luku podwozia. Hipoteza wybuchu zdaje się też być uznawana za bardziej prawdopodobną na Zachodzie - rzecznik Pentagonu mówił, że doniesienia o zestrzeleniu samolotu Prigożyna są "nieprecyzyjne".

Śledczy mają obecnie badać hipotezę zgodnie z którą na pokładzie maszyny były dwa ładunki wybuchowe.

Sondaż: 8 proc. Rosjan uważa, że za śmiercią Jewgienija Prigożyna stoi Władimir Putin

28,4 proc. Rosjan, którzy wzięli udział w internetowym sondażu przeprowadzonym przez think tank Open Minds Institute dla "The Sunday Times" uważa, iż katastrofa samolotu, którym leciał Jewgienij Prigożyn, była efektem celowych działań, ale Władimira Putina wini za to tylko 8 proc. badanych.