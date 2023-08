Ukraińcy twierdzą, że przełamali linię obrony Rosjan. "Celem Morze Azowskie"

Ukraina była krytykowana przez niektórych przedstawicieli Zachodu za działania w ramach kontrofensywy - m.in. za to, że prowadzi ją na kilku kierunkach, zamiast skupić się na jednym, głównym. Think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW) twierdzi jednak, że taki sposób prowadzenia kontrofensywy zmusza Rosjan do rozpraszania sił. Obecnie np. Rosjanie przerzucają wojska z obwodu chersońskiego do zaporoskiego co osłabia ich linię obrony na wschodnim brzegu Dniepru.

Ukraiński dowódca o kontrofensywie: Teraz ruszymy szybciej

"Kombat", z którym rozmawiał Reuters, twierdzi, że ukraińska armia nie zatrzyma się na Robotyne. - Potem mamy Berdiańsk i więcej. Od razu wyjaśniłem moim wojownikom: naszym celem nie jest Robotyne, naszym celem jest (Morze) Azowskie - podkreślił.

Idziemy wyzwolić wszystkie nasze ziemie "Kombat", dowódca jednej z jednostek walczących o Robotyne

Robotyne znajduje się ok. 100 km od Berdiańska położonego nad Morzem Azowskim i 85 km od Melitopola.



Rosjanie nie potwierdzają utraty kontroli nad Robotyne.



- Minęliśmy główne szlaki, które były zaminowane. Dochodzimy do linii, z których możemy ruszać (naprzód). Jestem pewien, że z nich ruszymy szybciej - przekonuje "Kombat".