Kiedy Ukraina otrzyma myśliwce F-16 od Holandii? Minister odpowiada

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 548 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Gen. Walerij Załużny twierdzi, że ukraińska armia jest blisko przełamania na froncie.

W ubiegłym tygodniu władze Holandii i Danii zapowiedziały, że przekażą Ukrainie część swoich myśliwców F-16. Premier Danii Mette Frederiksen zadeklarowała, że Dania dostarczy łącznie 19 samolotów - 6 na przełomie obecnego i przyszłego roku, 8 w 2024 r. i 5 w 2025 r. Nie jest jeszcze jasne, ile maszyn przekaże Holandia, która ma flotę 42 F-16.

W rozmowie z Op1 szefowa holenderskiego resortu obrony Kajsa Ollongren powiedziała, że szkolenie ukraińskich pilotów na F-16 potrwa "co najmniej od sześciu do ośmiu miesięcy". Oznaczałoby to, że pierwsza grupa, która w tym miesiącu rozpoczęła treningi w Danii, byłaby gotowa najwcześniej w lutym 2024 r.

F-16 na Ukrainie w 2024 roku?

Minister Ollongren dodała, że jeśli wszystko potoczy się dobrze, to szkolenie Ukraińców zakończy się "bardzo szybko". Według niej, szkolenie holenderskich pilotów zajmowało "znacznie więcej czasu". Kajsa Ollongren wyraziła nadzieję, że samoloty, które Holandia chce przekazać, Ukraina będzie mogła otrzymać "w przyszłym roku".