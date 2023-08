Bank BRICS odmówił kredytowania Rosji

A rosyjska zbrojeniówka pracowała głównie na importowanych z Zachodu komponentach do produkowanej w Rosji broni. Dlatego rosyjski reżim naciskał kraje BRICS w celu „kształtowania niezależnych od Zachodu instrumentów płatniczych”. Na razie jednak oprócz słownych deklaracji, nic się nie zmienia. Dostawcy chcą twardej waluty.



Co to jest NDB?

Polityczna decyzja o utworzeniu Nowego Banku Rozwoju (New Developmant Bank, NDB) w ramach BRICS została podjęta w 2013 roku na szczycie w Durbanie w Republice Południowej Afryki. W 2014 roku na kolejnym szczycie w brazylijskim mieście Fortaleza podpisano porozumienie w sprawie utworzenia banku. Oficjalne rozpoczęcie prac nastąpiło na inauguracyjnym posiedzeniu banku 7 lipca 2015 r. w Moskwie. Kapitał początkowy wyniósł 50 mld dol. - po równo od każdego z pięciu członków grupy. Do tej pory bank udzielił kredytów na ok. 33 mld dol.

Oficjalnie głównym celem NDB jest „finansowanie projektów infrastrukturalnych i zrównoważonego rozwoju w krajach członkowskich BRICS i krajach rozwijających się”.