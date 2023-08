Gen. Waldemar Skrzypczak wskazał przyszłość grupy Wagnera. „Ostrzegam przed wyciąganiem pochopnych wniosków”

- To właściwie koniec wagnerowców jako formacji, która w pewnym momencie miała ambicje do samodzielnego działania - ocenił gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, odnosząc się do sytuacji najemników po śmierci ich przywódcy, Jewgienija Prigożyna.