Poza radarami w pobliżu przylądka znajduje się też rosyjski kompleks obrony wybrzeża Bastion (wyposażony w rakiety Onyks lub najnowsze Cyrkony). Mimo, że ich głównym zadaniem jest atakowanie jednostek nawodnych, to z powodu zasięgu dochodzącego do 600 km używane były do ostrzeliwania ukraińskich miast. Dopiero po kolejnych atakach „(rosyjscy) eksperci zauważyli, że możliwości naprowadzania rakiet przeciwokrętowych nie są zoptymalizowane pod kątem ataków na cele naziemne i zapewniają mniejszą celność w porównaniu z wyspecjalizowanymi pociskami. Ponadto rakieta może sama się wycelować w niewłaściwy cel, co prowadzi do ubocznych szkód”.

Możliwe, że ukraińscy komandosi postanowili nie czekać, aż rosyjskie dowództwo wyciągnie wnioski z opinii ekspertów i chcieli zniszczyć wyrzutnie. Nawet jednak nieoficjalne źródła wojskowe w Kijowie mówią raczej o „ataku na rosyjski pułk radiowo-techniczny”, czyli na radary a nie baterie rakiet.

Wojsko w slipkach na plażach: kompromitacja rosyjskiego dowództwa

Według informacji ukraińskiego wywiadu wojskowego GUR (któremu podlegały atakujące oddziały) na miejscu doszło do strzelaniny z Rosjanami, zabito ok. 30 z nich, a „postawione zadania zostały wykonane”. Nie podano jednak, co to były za zadania.

Cios musiał jednak być bolesny, bowiem rosyjskie ministerstwo obrony w ogóle nie poinformowało o rajdzie na najbardziej broniony kawałek okupowanej Ukrainy. Tym bardziej, że dokonano go w odległości ok. 100 km od bazy floty w Sewastopolu i ok. 70 km od baz wojskowych i lotnisk wokół Eupatorii. By kompromitacja rosyjskiej armii była pełna, ani z jednej miejscowości, ani z drugiej, nie ruszono do walki z komandosami. Oficjalna, ukraińska wersja głosi, że wycofali się oni bez strat, nie atakowani nawet przez rosyjskie lotnictwo w drodze powrotnej.

Jedynie rosyjskie media twierdziły, że w czasie ataku Ukraińcy ostrzelali gości na kampingu w pobliskiej Oleniwce. Możliwe, że rzeczywiście doszło do strzelaniny z Rosjanami w kąpielówkach, ale jak wynika z ukraińskich nagrań były to raczej patrole rosyjskiej straży nabrzeżnej, które spały na plażach.