04:56 Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy: Jesienią i zimą Ukraina nie będzie w stanie chronić nieba przy użyciu myśliwców F-16

Płk Jurij Ihnat, rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, na antenie ukraińskiej telewizji przekonywał, że jesienią i zimą 2023 roku Ukraina nie będzie w stanie bronić przestrzeni powietrznej przy użyciu myśliwców F-16. - Z tym typem samolotów wiążą się duże nadzieje, że jako część obrony powietrznej będzie w stanie chronić nas przed rosyjskim terroryzmem prowadzonym przy użyciu rakiet i dronów - zauważył płk Ihnat. Jak dodał szkolenie ukraińskich pilotów z obsługi myśliwców F-16 ma rozpocząć się w "bliskiej przyszłości".



04:23 Wołodymyr Zełenski: Rosja znów zaatakowała ukraińskie porty

- Ostatniej nocy, rosyjscy terroryści znów wzięli na cel nasze porty. Naszą infrastrukturę, która zapewnia nie nasze, ale wspólne - globalne - bezpieczeństwo żywnościowe. W ciągu zaledwie miesiąca od próby podkopania Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej (tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca 2022 roku - red.), był to siódmy, siódmy zmasowany rosyjski atak. Port Renijskij, port Izmaił, port Piwdennyj, port w Odessie, port w Czornomorsku, w Mikołajowie - każdy rosyjski atak na nie jest ciosem w globalne ceny żywności, ciosem w społeczną i polityczną stabilność w Afryce i Azji. Podstawową rzeczą, która zapewnia każdemu społeczeństwu normalne życie jest żywność na rodzinnym stole. Żaden terrorysta na świecie, z wyjątkiem Rosji, nigdy nie atakował bezpieczeństwa tak wielu narodów jednocześnie tak rażąco i z premedytacją - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:20 Ukraina stara się o zaproszenie na szczyt G20 w Indiach

Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, Mykoła Toczycki poinformował, że Kijów, wraz ze swoimi partnerami, działa na rzecz dodania Ukrainy do krajów zaproszonych na szczyt G20, który odbędzie się w Indiach w dniach 9-10 września. Toczycki dodał, że Ukraina prowadzi w tej sprawy rozmowy z Indiami i "innymi partnerami, którzy są uczestnikami szczytu". Wcześniej agencja EFE podała, cytując szefa MSZ Indii, że Ukraina nie została zaproszona na szczyt G20 ponieważ "G20 zajmuje się wzrostem gospodarczym i rozwojem, a nie rozwiązywaniem konfliktów, co powinno mieć miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ".



04:17 Mer Moskwy podał liczbę mieszkańców rosyjskiej stolicy, którzy walczą na Ukrainie

45 tys. mieszkańców Moskwy ma brać udział w walkach na Ukrainie - wynika ze słów mera Moskwy, Sergieja Sobianina. 20 tys. moskwian walczących na Ukrainie zostało zmobilizowanych, 20 tys. zgłosiło się do wojska na ochotnika, a 5 tys. to żołnierze zawodowi - wyjaśnił Sobianin. Sobianin poinformował też, że 20 mieszkańców Moskwy zginęło w walkach, a ponad 100 zostało rannych.



04:13 W ciągu doby Rosjanie stracili 265 żołnierzy na froncie południowym

Gen. Ołeksandr Tarnawskij, dowódca działającego na południu Ukrainy zgrupowania "Tawria", na swoim kanale w serwisie Telegram podał, że w ciągu doby Rosjanie stracili w walkach na południu 265 żołnierzy - 95 zabitych, 159 rannych, 11 wziętych do niewoli. Ukraińska armia przeprowadziła na tym odcinku frontu niemal 1 400 misji ogniowych i zniszczyła 15 jednostek sprzętu - m.in. 3 czołgi, 4 zestawy artyleryjskie i moździerze oraz 6 pojazdów wojskowych.



04:09 Antony Blinken rozmawiał telefonicznie z obywatelem USA odsiadującym wyrok w Rosji

Sekretarz stanu USA, Antony Blinken, odbył telefoniczną rozmowę z Paulem Whelanem, były żołnierzem piechoty morskiej USA, który obecnie odbywa karę w rosyjskim łagrze skazany za szpiegostwo. Whelan nigdy nie przyznał się do winy. Blinken miał powiedzieć Whelanowi, aby ten nie tracił wiary i zapewnił, że USA robią wszystko co w ich mocy, by sprowadzić go do ojczyzny tak szybko, jak to możliwe. Poprzednia rozmowa telefoniczna Blinkena z Whelanem miała miejsce 30 grudnia 2022 roku.



04:07 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: