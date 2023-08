Ministerstwo Obrony Izraela poinformowało, że Departament Stanu USA powiadomił ministra obrony Yoava Gallanta i innych wysokich rangą urzędników ministerstwa, że rząd USA zatwierdził sprzedaż systemu, który został opracowany wspólnie przez Izraelską Organizację Obrony Przeciwrakietowej i Agencję Obrony Przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych, a wyprodukowany przez Israel Aerospace Industries.

Reklama

Arrow 3 jest obecnie najbardziej zaawansowanym izraelskim systemem obrony przeciwrakietowej dalekiego zasięgu, przeznaczonym do przechwytywania pocisków balistycznych, gdy są one jeszcze poza atmosferą ziemską, eliminując pociski i ich głowice nuklearne, biologiczne, chemiczne lub konwencjonalne bliżej miejsc ich wystrzelenia, z odległości do 2400 kilometrów. Trwają prace nad opracowaniem jeszcze bardziej zaawansowanego systemu, Arrow 4.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Izrael nie dostarcza broni Ukrainie. Netanjahu wyjaśnia, dlaczego Izrael nie dostarcza broni Ukrainie częściowo z powodu obaw, że może ona trafić w niewłaściwe ręce - powiedział premier Izraela Beniamin Netanjahu w wywiadzie opublikowanym w czwartek przez „Jerusalem Post”.

Izrael poinformował, że wysocy rangą izraelscy i niemieccy urzędnicy ds. obrony podpiszą list intencyjny w nadchodzących tygodniach, a Niemcy przekażą Izraelowi wstępną płatność w wysokości około 600 milionów dolarów na uruchomienie produkcji przed podpisaniem pełnego kontraktu.

Niemcy zapłacą za system przeciwrakietowy 3,5 mld dolarów

Według ministerstwa, pełny kontrakt o wartości 3,5 miliarda dolarów zostanie podpisany do końca 2023 roku, po uzyskaniu ostatecznych zgód obu parlamentów. Berlin oczekuje, że system Arrow 3 zostanie dostarczony w ostatnim kwartale 2025 roku.