05:22 Rosjanie informują o strąceniu dronów nad obwodem kałuskim

Nad graniczącym z obwodem moskiewskim obwodem kałuskim ok. 5 rano czasu moskiewskiego rosyjska obrona przeciwlotnicza miała strącić trzy ukraińskie drony - podaje Ministerstwo Obrony Rosji. Celem dronów miały być - jak wynika z komunikatu - obiekty w obwodzie kałuskim.



05:01 Od 16 do 18 sierpnia z wizytą na Białorusi przebywać będzie minister obrony Chin

O wizycie informuje służba prasowa białoruskiego Ministerstwa Obrony.



04:59 Rosjanie twierdzą, że do Afryki ma trafić jednostka wyszkolonych przez brytyjski wywiad sabotażystów z Ukrainy

Na czele jednostki ma stać oficer rezerwy ukraińskiego wywiadu, obecnie parlamentarzysta Sługi Narodu, partii Wołodymyra Zełenskiego - podaje rosyjski Interfax.



04:34 W Kirgistanie aresztowano 27-latka, który walczył na Ukrainie w szeregach Grupy Wagnera

Komitet Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Kirgistanu aresztował 27-letniego mieszkańca obwodu naryńskiego, który walczył na Ukrainie w szeregach Grupy Wagnera. W 2020 roku mężczyzna miał wyjechać w poszukiwaniu pracy do Rosji. W 2021 roku policja aresztowała go w związku z podejrzeniem posiadania narkotyków. Rosyjski sąd skazał go na 10 lat więzienia. Pod koniec 2022 roku mężczyzna zaciągnął się do Grupy Wagnera i walczył na Ukrainie w zamian za darowanie mu reszty kary. Do Kirgistanu miał wrócić w ubiegłym miesiącu.



04:32 W nocy Rosjanie atakowali południe Ukrainy dronami-kamikadze

Przeciwko celom na Ukrainie wysłano co najmniej dwie fale dronów - podaje Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.



04:27 Dwóch bojowników separatystów skazanych w Kijowie na 15 lat więzienia i konfiskatę majątku

Informacje takie przekazuje w serwisie Telegram prokuratura generalna Ukrainy. "Dwaj obywatele Ukrainy zostali skazani za zdradę i udział w zbrojnych formacjach działających niezgodnie z prawem" - podaje ukraińska prokuratura generalna. Jeden ze skazanych to mieszkaniec obwodu ługańskiego, który w marcu 2022 roku, przebywając na terenach okupowanych, na ochotnika podpisał kontrakt z formacją separatystów. Drugi ze skazanych, w lutym 2022 roku, podpisał kontrakt z milicją Donieckiej Republiki Ludowej.



04:22 Iran jest gotów do wprowadzenia ruchu bezwizowego z Rosją

Takie informacje przekazał w rozmowie z dziennikiem "Izwiestia" ambasador Iranu w Moskwie, Kazem Jalali. - Jeśli chodzi o całkowite zniesienie wiz pomiędzy obydwoma krajami, chciałbym zauważyć, że Islamska Republika Iranu jest w pełni gotowa na ten krok - zniesienie wiz, tak aby obywatele naszych państw mogli swobodnie podróżować między nimi. Oczywiście, czekamy na odpowiednie decyzje naszych władz, po których zatwierdzone środki będą mogły zostać zastosowane w praktyce - stwierdził Jalali. Od 1 sierpnia Rosja i Iran uruchomiły ruch bezwizowy dla turystów - dotyczą one zorganizowanych grup liczących od 5 do 50 osób, które spędzają w Rosji lub Iranie nie więcej niż dwa tygodnie.



04:19 Rosyjskie zestawy przeciwlotnicze Pancyr-S wyposażone w pociski hipersoniczne

Informacje takie przekazał, w wydanym oświadczeniu, rosyjski koncern Rostec. Z komunikatu wynika, że w zestawach przeciwlotniczych Pancyr-S pociski hipersoniczne są używane równolegle z pociskami konwencjonalnymi. Ponadto - jak informuje Rostec - zmodernizowana wersja systemu Pancyr-S - Pancyr-SM-SW - znajduje się w finalnej fazie testów.