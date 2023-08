Ukraina przyznaje się do ataku na Most Krymski z 17 lipca

W czasie trwającej wojny Most Krymski odgrywa ważną rolę w dostawach zaopatrzenia na Krym, skąd trafia ono potem do rosyjskich jednostek walczących na południu Ukrainy.



Szef SBU, Wasyl Maliuk, w rozmowie z CNN ujawnił, że do ataku na Most Krymski użyto eksperymentalnego drona "Dziecko morza", który jest efektem miesięcy prac rozpoczętych tuż po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę.

- Drony nawodne są unikatowym tworem SBU - przekonuje Maliuk dodając, że w prace nad nimi nie zaangażowano żadnych firm prywatnych. Drony te miały zostać wykorzystane nie tylko do ataku na Most Krymski, ale też do ataków na okręt desantowy Oleniegorskij gorniak i tankowiec SIG.

Ta ostatnia jednostka, która - zdaniem strony ukraińskiej - dostarczała paliwo dla rosyjskiej armii została trafiona na Morzu Czarnym. Z kolei okręt desantowy Oleniegorskij gorniak został zaatakowany w rosyjskim porcie w Noworosyjsku, co pokazało, że Ukraina za pomocą dronów morskich jest w stanie razić bardzo odległe cele.

Szef SBU zapowiada kolejne, "ekscytujące operacje", na Morzu Czarnym

Teraz SBU przekazała CNN nagranie z lipcowego ataku drona na Most Krymsi, na którym widać ekran operatora drona tuż przed jego uderzeniem w Most Krymski. Dron miał przenosić 850 kg materiałów wybuchowych. W wyniku ataku uszkodzona została jedna z betonowych podpór mostu. Ukraińskie służby przekazały też CNN dwa nagrania z monitoringu Mostu Krymskiego pokazujące skutki ataku drona na most drogowy. Na nagraniu widać uderzenie drugiego drona w kolejową część mostu (miało do tego dojść pięć minut po ataku na most drogowy).