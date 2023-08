Trudna sytuacja rubla. Giełda w Moskwie na czerwono

Rubel tracił na wartości od początku maja. W poniedziałek 14 sierpnia dolar przekroczył 101 rubli, a euro 111 rubli, po raz pierwszy od 23 marca 2022 roku (czyli miesiąc po ataku Rosji na Ukrainę). Kierownictwo Banku Rosji wielokrotnie zapewniało, że nie zagraża to stabilności finansowej Rosji. I równie szybko zwołało nadzwyczajne posiedzenie zarządu, by skokowo podnieść stopę bazową o 350 punktów, do 12 proc. rocznie. To najwyższy poziom od maja 2022 roku.

Reklama

Czytaj więcej Gospodarka Rosyjska waluta coraz trudniejsza do obrony Notowania rubla przebiły psychologicznie ważny poziom 100 rubli za 1 dolara. Bank centralny zareagował na to dużą podwyżką stóp procentowych.

Szóste w historii Rosji

Rosyjskie media podkreślają, że nadzwyczajne posiedzenie było pierwszym od maja 2022 roku i szóstym od czasu, kiedy Rosja wprowadziła stopy procentowe. Wcześniej były tylko dwa takie posiedzenia - w 2014 roku (zajęcie ukraińskiego Krymu) i trzy w 2022 roku (agresja na Ukrainę).

Działania rosyjskiego banku centralnego mały schłodzić spekulacje rynkowe, wzmocnić zaufanie inwestorów i społeczeństwa do krajowej waluty i zapobiec skokowi inflacji. Co się stało po podniesieniu stopy bazowej? Na początku notowań rubel umocnił się do poziomów z poprzedniego zamknięcia, ale po ogłoszeniu decyzji regulatora wytracił wzrost i wieczorem ponownie zbliżał się do poziomu 99 rubli za dolara. W środę rano kurs wynosił blisko 98 rubli za dolara i 107 za euro.

Wiele z czynników wpływających na ciągły spadek wartości rubla się utrzymuje. Są to spadek wpływów z eksportu, ogromny deficyt budżetowy spowodowany wydatkami na wojnę, zmniejszenie wpływów z wymiany walut, wzrost popytu na import i odpływ środków walutowych oraz realia geopolityczne.