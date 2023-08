Samolot rosyjskich linii bez klimatyzacji. Przerażeni pasażerowie mdleli

10 godzin bez jedzenia i wody

Do zdarzenia doszło podczas lotu WZ 3090, który miał wystartować 13 sierpnia o godzinie 11:35. Kilkakrotnie przekładano go na inną godzinę. Oczekiwanie pasażerów wracających z wypoczynku w Turcji przeciągnęło się do dziesięciu godzin. W tym czasie ludzie nie dostali od rosyjskiego przewoźnika żadnego wsparcia, a nawet wody czy posiłku.

Kiedy pasażerowie zostali umieszczeni w samolocie, jego kapitan poinformował, że „zepsuła się instalacja do uruchamiania silnika”, bez której nie można było również włączyć klimatyzacji. W rezultacie w czasie lotu kilkanaście osób w kabinie straciło przytomność z powodu duszności.

Komemrsant zaznacza, że to nie jedyna taka sytuacja w Red Wings. Szef Komitetu Śledczego Rosji Aleksander Bastrykin polecił wszczęcie dochodzenia przeciwko linii lotniczej z powodu opóźnień i odwołań lotów. Lot Red Wings z Turcji, który miał się odbyć 12 sierpnia, przyleciał do Jekaterynburga dopiero 15 sierpnia. Lot z Jekaterynburga do Antalyi, który miał wystartować 13 sierpnia, został opóźniony o jeden dzień.

Red Wings twierdzi, że do tej sytuacji doprowadziły uszkodzenia w dwóch z trzech Boeingów 777, którymi dysponują linie. Zachodnie sankcje, będące odpowiedzią na rosyjską agresję na Ukrainę, uniemożliwiają rosyjskim przewoźnikom serwisowanie i zakup części zamiennych do zachodnich maszyn, wcześniej leasingowanych a po 24 lutego 2022 r. zawłaszczonych przez rosyjski reżim. Większe linie rosyjskie rozbierają więc starsze maszyny na części.