Ukraińskie służby bezpieczeństwa przekazały telewizji CNN nagranie ilustrujące moment ataku eksperymentalnego drona morskiego na Most Krymski, do którego doszło 17 lipca. To pierwsze oficjalne potwierdzenie strony ukraińskiej, że za atakiem w którym zginęło dwoje cywilów, stoi Kijów.