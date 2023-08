USA zaproponowały Iranowi złagodzenie sankcji w zamian za przerwanie dostaw dronów do Rosji

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 539 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Kirgistanie aresztowano najemnika Grupy Wagnera, który walczył na Ukrainie.

Źródła wśród amerykańskich i irańskich urzędników powiedziały "Financial Times", że kwestia ta została poruszona dwukrotnie w tym roku podczas rozmów w Katarze i Omanie. Waszyngton domaga się w szczególności, by Teheran zaprzestał wysyłania do Moskwy nie tylko dronów, ale także części zamiennych do nich.

Władze Iranu oficjalnie zaprzeczają, że wyprodukowane w ich kraju drony są wykorzystywane na Ukrainie i wielokrotnie prosiły Moskwę o nieużywanie ich w wojnie. Waszyngton chce "bardziej konkretnych kroków" ze strony Iranu - powiedział irański urzędnik.

Negocjatorzy mają nadzieję, że strony osiągną przełom w stosunkach dwustronnych. Aby tak się stało, oprócz rozwiązania kwestii dronów, Iran musi zrezygnować ze wzbogacania uranu powyżej 60 procent, poprawić współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i zobowiązać się do nieatakowania Amerykanów - przekazał irański urzędnik.