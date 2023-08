Rosjanie nielegalnie wywieźli kolejne setki dzieci z terenów okupowanych

Do 25 września muszą zostać powołane obwodowe komisje wyborcze, które odpowiadać będą za przeprowadzenie 15 października 2023 r. głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum ogólnokrajowym. Za tę pracę prawo przewiduje wynagrodzenie. Nie każdy jednak może być kandydatem do komisji.