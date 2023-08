Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 540 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Szef MSZ Indii poinformował, że Ukrainy nie zaproszono na szczyt G20, ale wiceszef MSZ Ukrainy zapewnia, że Kijów czyni starania, by takie zaproszenie otrzymać.

Rosyjski niewybuch pocisku z aktualną datą produkcji został niedawno znaleziony w regionie Sumy. Z informacji znajdującej się na pocisku wynika, że rakieta została wyprodukowana 19 maja tego roku.

Według ukraińskiej organizacji pozarządowej StateWatch, zwykle partie takich pocisków przechodzą kilkumiesięczne testy, zanim pojawią się na linii frontu i zostaną użyte.

Obudowa była również oznaczona datą ważności amunicji - 12 września. Niezwykle krótkie ramy czasowe mogą sugerować, że rosyjscy producenci "idą na skróty", aby jak najszybciej dostarczyć pociski na linię frontu - zauważa StateWatch.

Rosyjska branża zbrojeniowa działa w nowej rzeczywistości

Ponieważ pocisk nie eksplodował, naukowcy byli w stanie zajrzeć do środka, aby zbadać płytę główną i inne komponenty. Eksperci StateWatch doszli do wniosku, że wszystkie z nich nie pasowały do gotowych certyfikatów. Niektóre części były lutowane ręcznie, a komponenty były produkcji rosyjskiej i amerykańskiej.