Z początkiem roku Chorwacja dołączyła do strefy euro. Doszło do tego w nadzwyczajnie wysokiej inflacji i to głównie przez nią, a nie przez wprowadzenie euro, wakacje w Chorwacji są w tym roku droższe. Cenowo bardziej opłaca się wypoczywać w sąsiedniej Czarnogórze lub Albanii - wynika z analizy Cinkciarz.pl.