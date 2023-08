Jak i kiedy zakończyć wojnę w Ukrainie

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińskie władze wezwały obywateli do przygotowania się na przedłużającą się wojnę Ukraina musi przygotować się na długą i ciężką wojnę z Rosją, aby ją wygrać - powiedziała wicepremier Iryna Wereszczuk. Według niej, walka z rosyjskimi żołnierzami potrwa dłużej niż wcześniej zapowiadano.

– Myślę, że pod koniec tego roku albo na początku następnego rozpoczną się nieoficjalne konsultacje z udziałem naszym i m.in. Rosjan w sprawie zakończenia wojny – twierdzi Fesenko. –Jedyną drogą ku temu jest zawieszenie broni. Kompromis w sprawie jakiegoś statusu terytoriów okupowanych nawet teoretycznie nie jest możliwy. Wątpię w to, by Rosja zrezygnowała z terytoriów, które oficjalnie dołączyła, a my nie zrezygnujemy z okupowanych terenów naszego kraju.

Fesenko podkreśla też, że wojna zakończy się wzdłuż jakiejś linii frontu „wtedy, gdy konflikt będzie się przedłużał i będzie oczywiste, że żadna ze stron nie jest w stanie zmienić sytuacji na swoją korzyść. Chyba że dojdzie do zmiany kierownictwa w USA albo w Rosji”.

Nie wygląda też na to, by Moskwa byłaby zadowolona z zakończenia wojny na obecnej linii frontu z Ukrainą, która zostałaby członkiem NATO. Były prezydent Dmitrij Miedwiediew, a obecnie zastępca prezydenta Putina w Radzie Bezpieczeństwa, odniósł się do wypowiedzi urzędnika NATO i po raz kolejny podważył suwerenność Ukrainy. – By dołączyć do NATO, władze w Kijowie powinny zrezygnować z Kijowa, stolicy dawnej Rusi. Stolicę musieliby przenieść do Lwowa – napisał w Telegramie.

Kontrofensywa to maraton, nie sprint

Tymczasem kontrofensywa sił Kijowa trwa. Ukraińska piechota morska wyzwoliła w środę miejscowość Urożajne. To niewielka wioska w obwodzie donieckim (przed wojną miała zaledwie 600 mieszkańców), ale jest ważnym punktem leżącym na drodze ukraińskiej armii do okupowanego Mariupola. Dzisiaj w Kijowie już przyznają, że za sprawą niektórych polityków ukraińskich, którzy obiecali szybki sukces i nawet odzyskanie Krymu, oczekiwania co do trwającej kontrofensywy były znacznie zawyżone.