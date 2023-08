Mimo, że Żidko wracał z Ukrainy w wojskowej niesławie i niełasce prezydenta, to dostał awans - został zastępcą ministra obrony i głównym politrukiem rosyjskiej armii. Nic nie wiadomo było o jakiejś jego chorobie, tym bardziej o długiej. Jego śmierć była zaskoczeniem.

Rosja: Zmarły generał odpowiadał za ochronę rezydencji Władimira Putina

Drugi ze zmarłych był znacznie bliższy prezydentowi Putinowi. Generał Giennadij Łopyriew nie służył w armii, lecz w Federalnej Służbie Ochrony. FSO to odpowiednik polskiej Służby Ochrony Państwa, zajmuje się ochroną najważniejszych osób w państwie. Choć sam Putin ma jeszcze osobną Służbę Ochrony Prezydenta (formalnie część FSO).

W 2017 roku generał Giennadij Łopyriew został skazany na 10 lat więzienia za łapówkarstwo, utratę stopnia wojskowego i nagród państwowych

Kompetencje FSO są jednak ogromne. Łopyriew był szefem Służby na Kaukazie Północnym i odpowiadał za ochronę budowy ulubionej putinowskiej rezydencji, Boczariow Ruczej, w pobliżu Soczi. Przy tej okazji zadbał o siebie i w czasie rewizji w jego z kolei willi śledczy znaleźli miliard rubli w gotówce, pochodzących z łapówek.

W 2017 roku generał został skazany na 10 lat więzienia za łapówkarstwo, utratę stopnia wojskowego i nagród państwowych. Ale grzywna, na którą go skazano, wynosiła tylko około 1/9 wartości tego, co znaleziono w jego domu. Siedział w okolicy Riazania - tam w więzieniu nagle źle się poczuł. Przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł tego samego dnia. Nie podano na co tak nagle zachorował.

Rosja: Dwaj zmarli generałowie byli w niełasce u Władimira Putina

Obaj zmarli byli w niełasce u prezydenta Putina (można nawet zaryzykować twierdzenie, że prezydent nienawidził ich, choć z różnych przyczyn).