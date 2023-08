Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy wzywa do kompromisu z Rosją

Były prezydent podkreślił, że Władimir Putin "nie jest irracjonalny" i można do niego dotrzeć za pomocą odpowiedniego rodzaju dyplomacji ze strony Europy, nawiązując do inwazji na Gruzję w 2008 roku. Sarkozy powiedział, że "przekonał (Putina) do wycofania czołgów".

Sarkozy nie widzi Ukrainy w UE i NATO

- Rosja jest sąsiadem Europy i nim pozostanie - powiedział. - Dyplomacja, dyskusja i rozmowy pozostają jedynym sposobem na znalezienie akceptowalnego rozwiązania. Nic nie jest możliwe bez kompromisu - dodał.

Sarkozy dodał, że Ukraina powinna pozostać "neutralna" i nie ma dla niej miejsca w UE czy NATO.

Słowa te spotkały się z natychmiastową reakcją Kijowa. Mychajło Podolak, wysoki rangą doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, powiedział, że są one oparte na "kryminalnej logice".

- Nie można handlować cudzymi terytoriami dlatego, że się kogoś boimy lub dlatego, że przyjaźnimy się z przestępcami - dodał.

Podczas swojej prezydentury Sarkozy "świadomie uczestniczył w przestępczym spisku mającym na celu zajęcie przez Rosję ukraińskich terytoriów" - stwierdził.