Trzy rosyjskie samoloty pasażerskie pojawiły się na unijnym niebie. Legalnie

„17 sierpnia 2023 roku trzy samoloty rosyjskich linii lotniczych Rossija, Ural Airlines i Nordwind, lecące nad wodami neutralnymi do/z Kaliningradu, zostały zmuszone do przekroczenia granic powietrznych (Estonii i Finlandii -red.) z powodu trudnych warunków pogodowych i burzy” – poinformowała Federalna Agencja Transportu Lotniczego. Rosjanie podziękowali za pomoc „właściwym organom” obu unijnych krajów.

W nocy 17 sierpnia „front burzowy całkowicie zablokował na kilka minut jedyny korytarz lotu do Kaliningradu nad neutralnymi wodami Zatoki Fińskiej”. Zła pogoda uniemożliwiła przelot samolotom: Airbus A321neo "Ural Airlines" (lecący z Kaliningradu do Moskwy), Airbus A319 "Rossija" (lecący z Sankt Petersburga do Kaliningradu) oraz Boeing 737 Nordwind (lecący z Kaliningradu do Samary). Zarząd linii lotniczej Rossija uzyskał zgodę Estonii na wejście w jej przestrzeń powietrzną, a samoloty „Ural Airlines" i „Nordwind" – zgodę Finlandii.

Służba prasowa Federalnej Agencji Transportu Lotniczego podkreśliła, że ​​fińskie i estońskie służby lotnicze w pełni "zapewniły bezpieczną obsługę rosyjskich samolotów". W zamian, ​„kierując się zasadami wzajemnej pomocy”, Rosjanie są gotowi „zapewnić bezpieczny ruch lotniczy zagranicznych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rosji”.