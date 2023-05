05:50 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy: Osiem uderzeń ukraińskiego lotnictwa na Rosjan w ciągu doby

W ciągu doby lotnictwo ukraińskie zaatakowało osiem zgrupowań rosyjskich wojsk i sprzętu, zaatakowało także dwa zestawy przeciwlotnicze - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Obrona powietrzna strąciła nad Ukrainą cztery rakiety Ch-101/Ch-555, rosyjski śmigłowiec Mi-24, 23 drony-kamikadze Shahed i dziewięć dronów rozpoznawczych.



05:28 Grupa Wagnera ma szukać możliwości pozyskania dla Rosji broni wspierającej agresję na Ukrainę

- Są przesłanki, że Wagner próbuje kupić zestawy uzbrojenia od zagranicznych dostawców i skierować tę broń przez Mali - powiedział na konferencji prasowej Matthew Miller, rzecznik Departamentu Stanu USA. W ten sposób Rosjanie mieliby obchodzić sankcje nałożone na eksport uzbrojenia do prowadzącej od 24 lutego 2022 roku wojnę napastniczą Rosji.

05:06 Departament Stanu USA: Nie zachęcamy Ukrainy do ataków poza jej terytorium

Rzecznik Departamentu Stanu USA, Matthew Miller, w czasie konferencji prasowej zapewniał, że USA nie zachęcają Ukrainy do prowadzenia ataków poza terytorium Ukrainy, ale - jak dodał - Ukraina sama decyduje jak prowadzić działania bojowe. - Sądzę, że ważne jest, aby przypomnieć światu, że, oczywiście, to Rosja rozpoczęła tę wojnę - zaznaczył. W ten sposób Miller odpowiedział na pytanie o sytuację w rejonie biełgorodzkim, do którego 22 maja wkroczyć miały formacje Rosjan walczących po stronie Ukraińców.



04:30 Ukraińska armia wzywa, by nie publikować nagrań, na których widać aktywność obrony powietrznej

Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy apeluje, aby nie publikować nagrań ani zdjęć, które ilustrują aktywność obrony powietrznej Ukrainy. "W żadnym wypadku nie publikujcie w czasie rzeczywistym: zdjęć i nagrań naszych zestawów obrony przeciwlotniczej w czasie prowadzenia ognia; zdjęć i nagrań pozycji naszych zestawów obrony przeciwlotniczej; waszych refleksji na to, jakie to mogą być rodzaje uzbrojenia i jakich obiektów chronią" - czytamy na profilu Dowództwa na Facebooku. Ukraińskie Dowództwo podkreśla, że Rosjanie mogą wykorzystywać takie informacje np. po to, aby wyznaczać trajektorie rakiet, dzięki którym będą mogły one omijać ukraińską obronę powietrzną, a także korygując uderzenia na same zestawy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.



04:26 W nocy w kilku obwodach środkowej Ukrainy, w tym w obwodzie kijowskim, ogłoszono alarm powietrzny

Po kilku godzinach alarm został odwołany. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach.



04:23 Wiceszef MSZ Rosji: W dyskusjach o odnowieniu układu START, należy wziąć pod uwagę potencjał całego NATO

Siergiej Riabkow, wiceszef MSZ Rosji, w odpowiedzi na pytania dziennikarzy o rozmowy na temat odnowienia układu o kontroli zbrojeń strategicznych, START, pod uwagę musi być brany potencjał całego NATO, a nie tylko Stanów Zjednoczonych (jak dotychczas). - Bez tego nie będzie można poważnie rozmawiać na te tematy - dodał Riabkow.



04:22 Premier Rosji rozpoczyna wizytę w Chinach

Michaił Miszustin w Pekinie spotka się z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem i premierem Chin, Li Qiangiem. W Szanghaju weźmie udział w rosyjsko-chińskim forum biznesowym.



