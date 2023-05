Puszylin wywiesił flagę nad Bachmutem. Ukraina: Wciąż kontrolujemy część miasta

„Teraz ponownie odbudujemy rosyjskie miasto Artiomowsk. Mamy doświadczenie, mamy zespół, mamy wsparcie z całej Rosji – damy sobie radę” – przekonywał na Telegramie Puszylin.

W innym wpisie przekonywał, że to nie przez Rosjan Bachmut został doprowadzony do Ruiny. „W rzeczywistości to ukraiński reżim rozpętał wojnę przeciwko nam dziewięć lat temu. A ponad rok temu Rosja rozpoczęła akcję ratunkową, za którą nieustannie dziękujemy zarówno Władimirowi Władimirowiczowi Putinowi, jak i całej Rosji” - napisał Puszylin, powtarzając najbardziej toporny przekaz rosyjskiej propagandy.



Z kolei Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy, na antenie CNN stwierdził, że „część Bachmutu pozostaje pod kontrolą Sił Obronnych Ukrainy”. - Jeśli oni (Rosjanie – red.) uważają, że zdobyli Bachmut, to mogę powiedzieć, że to nieprawda. Dziś część Bachmutu jest pod naszą kontrolą. Nie mogę powiedzieć, że całość, ale część Bachmutu jest nadal pod naszą kontrolą ogniową – powiedział. Zauważył też, że decyzja o jak najdłuższym utrzymaniu tego miasta doprowadziła do potężnych strat po stronie najeźdźców.