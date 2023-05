- Jest dla nas dostać zaskakujące, że rosyjskim partyzantom i powstańcom zajęło tak wiele czasu, by stali się aktywniejsi jeśli chodzi o pozbywanie się terrorystycznego reżimu, który zadaje śmierć i sieje niszczenie na Ukrainie, który izoluje międzynarodowo Rosję. Ponad 200 tys. rosyjskich żołnierzy zginęło. Najwyraźniej doszło do momentu przesilenia - ocenił Sak.



Doradca Reznikowa przekonywał też, że do wtargnięcia do obwodu biełgorodzkiego rosyjskich formacji ochotniczych walczących po stronie Ukrainy doszło dopiero teraz, ponieważ "ukraińskie Siły Zbrojne pokazały, że Rosja jest papierowym tygrysem". - Pokazaliśmy, że Rosję można pokonać na polu walki. To robimy na Ukrainie - oświadczył Sak.

Jest dla nas dostać zaskakujące, że rosyjskim partyzantom i powstańcom zajęło tak wiele czasu, by stali się aktywniejsi Jurij Sak, doradca ministra obrony Ukrainy

- Jesteśmy pewni, że to zachęciło rosyjskich partyzantów i tych obywateli Rosji, którzy mają nadzieję na zmianę i nie chcą być częścią tej zbrodniczej agresji - dodał.



Jak mówił chodzi o "Rosjan, którzy nie chcą, by ich dzieci, żyły w wiecznej hańbie (...) ze względu na to co grupa osób na Kremlu robi Ukrainie i światu".



Sak jednocześnie podkreślił, że Ukraina dystansuje się od działań rosyjskich partyzantów, choć - jak przyznał - ma podobne cele.