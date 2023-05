Dmitrij Pieskow: Rosjanie, którzy zaatakowali Rosję, to Ukraińcy

Gubernator obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow, we wtorek rano informował, że w ataku na obwód biełgorodzki rannych zostało dwóch cywilów, a akcja oczyszczania przygranicznych terenów obwodu jeszcze trwa. Gładkow poinformował też, że w związku z operacją antyterrorystyczną na pograniczu ewakuowano dziewięć miejscowości, w tym miasto Grajworon.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął śledztwo ws. ataku i próbuje ustalić jego sprawców.



- Z pewnością to, co stało się wczoraj, wywołuje głębokie zaniepokojenie. Po raz kolejny potwierdza to, że ukraińscy bojownicy prowadzą działania przeciw naszemu krajowi. To wymaga od nas dużego wysiłku. Te działania trwają, specjalna operacja wojskowa trwa, by przeciwdziałać takim przyszłym penetracjom (terytorium Rosji) - powiedział na konferencji prasowej Dmitrij Pieskow.

Jest wielu etnicznych Rosjan, którzy żyją na Ukrainie, ale wciąż są ukraińskimi bojownikami Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla

Pieskow nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie jak liczne było zgrupowanie, które weszło na teren Rosji z Ukrainy. Jak dodał ustaleniem tego zajmują się rosyjskie służby specjalne, które ustalają też tożsamość napastników.